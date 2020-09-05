 

Лидер грузинской оппозиции предложил разместить в стране базу США с ядерным оружием

05.09.2020, 15:48, Новости дня

Лидер лейбористов Грузии Шалва Нателашвили, чья партия объединила всю оппозицию перед выборами в парламент 31 октября, сообщил о необходимости размещения в стране военной базы США «в случае продолжения российской оккупации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я – за стабилизацию отношений с Россией, но только после вывода Россией «оккупационных войск» из Абхазии и Южной Осетии и их возвращения в лоно матери-Грузии», – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, если же РФ не выведет «оккупационные войска», то после выборов оппозиция, придя к власти, «попросит США разместить здесь базы с ядерным, космическим оружием».

«И тогда уж пусть Москва пеняет на себя», – сказал политик, который на днях сообщил о планах поднять грузинский флаг над военной базой РФ в Южной Осетии.

«Я не боюсь российских политиков, дипломатов и так далее. Вас боятся только рабы из ныне правящей в стране «Грузинской мечты», – сказал Шалва Нателашвили.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Боевики нарушили перемирие на Донбассе установкой инженерного оборудования

13.07 / На митингах в Хабаровске начались задержания

23.07 / Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен публике

30.06 / Песков ответил на вопрос о контактах между Россией и США по «сговору» с талибами

04.08 / Дегтярев поручил сделать систему соцподдержки Хабаровского края «дружелюбнее»

10.07 / Москва упрекнула Вашингтон в высокомерии

03.09 / Бренд JAC привезет в Россию новый кроссовер S7

29.07 / «Аэрофлот» откажет в перевозке иностранцам без справки на коронавирус

12.07 / Песков оценил отношения РФ и США

03.07 / Путин поддержал идею уроков исторической памяти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска