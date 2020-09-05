Мнение: Как хапнуть “родовое серебро”

05.09.2020, 15:47, Разное

О планах польского капитала после того, как "режим Лукашенко падет".

Как хапнуть "родовое серебро"

Польша принимает самое активное участие в поддержке протестов после президентских выборов в Беларуси. Новости польского телевидения последние недели начинаются с освещения белорусской ситуации, и во всех медиа президент Александр Лукашенко именуется не иначе как «диктатор», «узурпатор» и «сатрап». При этом Польша изо всех сил старается занять ведущую роль в свержении «диктатуры» в соседней стране, полагая, что это позволит не только поднять международный престиж государства, но и получить экономические преференции от «демократизации» Беларуси.

«Нынешняя революция открывает перед Варшавой новые большие возможности стать крупным игроком. Однако следует сделать выводы из польского участия на Украине в 2014 году. В итоге это нам ничего не дало, и ключевым партнером для Киева стала Германия», — резюмируют в статье на портале государственного телевидения TVP INFO, являющегося рупором нынешней польской власти.

Несмотря озвученное выше желание стать «крупным игроком», Польша уже давно не проводит самостоятельной политики на международной арене, являясь там всего лишь инструментом США. И в данном случае Вашингтон, занятый сейчас своими внутренними проблемами, просто делегировал восточно-европейским вассалам, каковыми являются Польша и Литва, полномочия по организации цветной революции в Беларуси.

Этот факт тем не менее не означает, что польские элиты не преследуют своих интересов, принимая активное участие в событиях в соседней стране.

Так, на портале Bizblog.pl, специализирующемся на вопросах бизнеса, появилась статья «Белорусский кризис — шанс для польской экономической экспансии?», автор которой Петр Мачонжек считается экспертом в области энергетики и обороны. По мнению Мачонжека, «зрелое государство, которым, несомненно, становится Польша», должно быстро актуализировать свои планы на случай «эволюции или падения нынешнего античного режима в Минске», и польский бизнес может ждать «большая распродажа белорусского родового серебра».

Эксперт, в частности, напоминает о Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), против строительства которой Польша ранее категорически возражала, считая ее «небезопасной». Варшава объявила, что не будет покупать электроэнергию, произведенную на БелАЭС, а также запретила ее транзит через свою территорию.

Однако, с точки зрения Мачонжека, в случае возможного ухода Лукашенко все может чудесным образом измениться.

«Белорусская атомная электростанция с прозрачной структурой собственников (в частности, без записей, позволяющих российскому "Росатому" распоряжаться произведенными объемами энергии для покрытия возможных долгов) может стать источником трансграничного сотрудничества — дешевой и чистой энергии для соседей Беларуси и источником денег для новых властей в Минске, которые хотели бы стабилизировать экономику после последних потрясений», — пишет он.

По сути, Мачонжек подразумевает, что Польша намерена отхватить в собственность долю АЭС в Островце, чтобы в дальнейшем получить доступ к источнику дешевой электроэнергии.

В то же время, по мнению эксперта, уход или ослабление Лукашенко окажет влияние на процесс диверсификации поставок нефти в Беларусь, что позволит Польше заработать на транзите, передавая с нефтяного терминала в Гданьске через нефтепровод «Дружба» большие объемы нефти в эту страну.

«Зато отечественная компания Unimot становится посредником в поставках сырья из США на белорусские НПЗ. Эти предприятия имеют решающее значение для экономической стабильности государства Беларусь, отвечая за 1/5 поступлений в центральный бюджет. К сожалению, сегодня их производство зависит от поставок нефти из России», — отмечает он.

Таким же образом, добавляет автор, в случае ослабления влияния «Газпрома» в Беларуси польские компании смогут заработать и на реверсе газа через газопровод «Ямал».

Мачонжек также полагает, что политические изменения в Минске могут привести к большой реприватизации, так как тяжелое финансовое положение государства может вынудить власти «начать процесс хотя бы частичной продажи родового серебра».

И в такой ситуации для Польши могут появиться интересные варианты.

«Речь идет о потенциальном приобретении польской компанией (возможно, совместно с каким-то западным концерном) акций в современных белорусских НПЗ. При открытом реверсе системы "Дружба" это могло бы стать интересной инициативой, направленной на продажу продукции на емком украинском рынке. Также будет интересен политический аспект этого предприятия (большое влияние на политику Беларуси, зависящую от налоговых поступлений от нефтехимии)», — прогнозирует он.

По мнению эксперта, построение подобных «фантастических сценариев имеет глубокий смысл» и они должны «лежать в ящиках и ждать удобного времени».

«Нынешние потрясения в Беларуси — именно такой момент. Я надеюсь, что польское правительство имеет богатый массив такого рода документов и, не колеблясь, использует их. Такая стратегия потребует видения, управляемости государственных компаний — от нефтехимических до банковских — и решительности. Второго такого шанса может не представиться в ближайшее время» , — подытоживает он.

Издание Business Insider видит еще один «плюс» в ситуации, сложившейся в соседней стране, отмечая, что «беспорядки в Беларуси могут поддержать польский рынок труда».

Издание сообщает, что агентства по трудоустройству, привлекающие в Польшу персонал с Востока уже несколько месяцев, видят признаки изменений.

«Фатальная экономическая ситуация в Беларуси заметно увеличила число желающих работать в Польше, и теперь, если произойдет какое-то политическое потепление, их может быть еще больше» , — прогнозирует Матеуш Матысяк, глава агентства EMT HRC.

В свою очередь главный экономист Польской торговой палаты Петр Сорочиньский считает, что Польша может стать «маховиком для экономики Беларуси».

«Польские компании могут помочь белорусской экономике так же, как нашу экономику поддержали немецкие компании, инвестируя на берегах Вислы 20 лет назад», — заявил он агентству PAP.

Эксперт забыл упомянуть, что такая «поддержка» обернулась для Польши распродажей за бесценок государственного имущества, разграблением национальной собственности и завершилась немецкой экономической колонизацией. По всей видимости, именно такой сценарий польский капитал и планирует теперь повторить в Беларуси.

Сергей Широколюбов

https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/20200904-khapnut-rodovoe-serebro-v-polshe-gotovyatsya-pozhivitsya-na-revolyutsii-v-belarusi/