Во ФСИН обеспокоены снижением числа заключенных в России

05.09.2020, 15:39, Разное

На данный момент, впервые в новейшей истории России, число отбывающих наказание в тюрьмах и колониях России составляет менее 500 тысяч человек.

Этой ситуацией обеспокоены во ФСИН – ведомство бьет тревогу и призывает общественность и правительство обратить внимание на ситуацию.

– Если эта тенденция сохранится, то через одно-два поколения мы утратим великую культуру тюрьмы, которая подарила нашей стране таких незаурядных личностей как Солженицын и Усоян, Достоевский и Иваньков, – заявил замглавы службы Виктор Смотряев.

По его словам, необходимо в самое ближайшее время остановить процесс декриминализации ряда статей, которые теперь не предполагают отбывание реального срока заключения. Чиновник также предложил в ближайшие годы увеличить число заключенных до 660 тысяч человек — в том числе и по так называемым «политическим» статьям.