В России хотят продлить до конца 2020 года меры поддержки бизнеса

05.09.2020, 15:17, Разное

Карантин, вызванный пандемией коронавируса, привел к финансовым потерям многих граждан России. Правительство намерено продлить меры поддержки отечественного бизнеса до конца 2020 года.

Российские власти выделили средства для поддержки в это тяжелое время социально незащищенных слоев населения, нетрудоспособных, семей с детьми, а также отечественных предпринимателей. Уже сейчас денежные выплаты получают многодетные семьи, престарелые пенсионеры и лица, ухаживающие за инвалидами. Также выделило правительство средства для улучшения финансового состояния российского бизнеса. Такую помощь от государства для российских компаний могут выплачивать в течение всего года. С такой инициативой выступил уполномоченный по защите предпринимательства в Государственной Думе Борис Титов.

По мнению бизнес-омбудсмена, разработанные Кабинетом министром меры помогут повысить спрос на отечественные товары и услуги. Сейчас из-за ограничений, вызванных Covid-19, их потребление в стране сократилось на почти 70%. Далее статистика может только ухудшиться, если не предпринять экстренные меры по выведению отечественного бизнеса из кризиса. Для этого государству необходимо финансово поддержать российские компании. В противном случае, отмечает омбудсмен в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину, можно ожидать массового сокращения экономической активности в стране и огромного количества обанкротившихся фирм.

Согласно статистике, более 40% субъектов малого и среднего бизнеса заявили о невозможности выполнять свои финансовые обязательства. При этом в среднем порядка 10-20% предпринимателей даже не исключают начало процедуры банкротства. Исходя из этого, Титов предлагает продлить налоговую отсрочку, а также кредитные каникулы для предприятий. Кроме того, уверен бизнес-омбудсмен, как пишет «Глобалмск», следует пролонгировать мораторий на признание компаний несостоятельными.