Европа пригрозила Белоруссии расширением санкций

05.09.2020, 15:08, Новости дня

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил об ужесточении антибелорусских санкций в случае отказа президента Белоруссии Александра Лукашенко отреагировать на требования ЕС.

«Как ЕС мы не признаем выборы (президента Белоруссии) и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции», – сказал Маас в интервью газете Bild am Sonntag, передает ТАСС.

В числе требований ЕС – переговоры с оппозицией, новые выборы и прекращение насилия против демонстрантов, отметил Маас.

Напомним, ЕС, Канада, США и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии, и предупредил о готовности ввести санкции.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.