АТОР опубликовала правила въезда в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

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05.09.2020, 15:08, Новости дня

Въезжающим в Египет, Арабские Эмираты и на Мальдивы необходимо иметь при себе документ, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19.

Тест должен быть сделан не поздее 72 часов до прилета в Каир и Мале и не позднее 96 часов до прибытия в Дубай. Речь идет не о моменте получения справки, а о зафиксированном времени сдачи анализов, сообщается на сайте АТОР.

Кроме того, несмотря на наличие справки с отрицательным тестом, полученной в России, после прилета в ОАЭ россияне должны будут сдать еще один ПЦР-тест на COVID-19. На Мальдивах дополнительный тест стоимостью около ста долларов потребуется только при обнаружении симптомов ОРВИ.

Рейсы по-прежнему осуществляются только в столицы трех государств.

Виза не нужна для въезда на Мальдивы, бесплатно оформляется по прилету в ОАЭ и за 25 долларов по прибытии в Египет.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отели Египта и Мальдив пообещали крупные скидки россиянам. Напомним, 3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

С 1 августа возобновилось российское авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, с 15 августа – со Швейцарией. Кроме того, россияне могут въехать в Черногорию, Киргизию и Абхазию. Также с 1 сентября Польша возобновила авиасообщение с Россией.



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