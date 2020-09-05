Ученый заявил о нахождении следов пропавшей Янтарной комнаты

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05.09.2020, 15:08, Новости дня

Историк Сергей Трифонов заявил, что части драгоценных панелей пропавшей в XX веке Янтарной комнаты могут находиться в калининградском военном бункере, являющемся сокровищницей под защитой рун.

По словам Трифонова, бункер-блиндаж последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша был соединен подземными ходами с Королевским замком, откуда могли вынести части драгоценных панелей, передает РИА «Новости».

Трифонов отметил, что в одной из частей строения нашли ворота, на которых изображены 88 рун.

«Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками», – добавил Трифонов.

Историк также нашел под бункером затопленные комнаты, в которых с помощью зонда с видеокамерой были обнаружены неопознанные ящики. На данный момент не получилось открыть их из-за высокой вероятности обвала стен сооружения.

Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I и перевезли в Царское село. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне – Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года комната бесследно исчезла. 

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о неудачных поисках Янтарной комнаты в Польше.



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