 

Мнение: Шарий шокировал российскую тусовочку

05.09.2020, 15:00, Разное

Анатолий Шарий поделился не популярной в нынешнем либеральном обществе позицией в деле об отравлении Алексея Навального. Простой разбор ситуации и тем как она подается сторонниками оппозиционера рисует весьма занимательную картину, которая куда интереснее их версии событий.

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Источник: Теория элит



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