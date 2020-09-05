Мнение: Шарий шокировал российскую тусовочку

05.09.2020, 15:00, Разное

Анатолий Шарий поделился не популярной в нынешнем либеральном обществе позицией в деле об отравлении Алексея Навального. Простой разбор ситуации и тем как она подается сторонниками оппозиционера рисует весьма занимательную картину, которая куда интереснее их версии событий.

Без каких-либо комментариев, смотрите и думайте сами, но главное думайте.