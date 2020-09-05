Ученые назвали пять вредящих зрению привычек

05.09.2020, 14:53, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого назвали пять основных привычек, способных навредить зрению человека. По мнению исследователей, отказ от подобных пристрастий способен продлить здоровое функционирование этого человеческого органа чувств.

Одним из наиболее негативных факторов, влияющих на зрение, исследователи назвали склонность к курению. В частности, офтальмологи давно доказали наличие прямой связи между данной вредной привычкой и риском возникновения катаракты. Кроме того, курильщики зачастую подвержены такому заболеванию, как возрастная макулярная дегенерация. Она связана с нарушением целостности небольшого участка на сетчатке, который отвечает за центральное и острое зрение. Не менее вредной исследователи считают привычку часто тереть глаза, так как такой процесс может способствовать проникновению в орган инфекции. Тяга к использованию современных технологических достижений, например, смартфону или компьютеру, также способна принести вред зрению. Связано это с тем, что экраны гаджетов и PC источают специфическое синее свечение, выделяющее токсические химические вещества – они уничтожают глазные фоторецепторы.

Даже поклонники ношения солнцезащитных очков в летний период зачастую отказываются от такой привычки с наступлением холодов. Однако специалисты подчеркнули, что пренебрегать таким аксессуаром не стоит, поскольку воздействие вредной ультрафиолетовой радиации происходит и в холодные сезоны, представляя опасность для зрения. Также исследователи настоятельно рекомендовали соблюдать необходимую периодичность посещения врача-окулиста. Особенности современной диагностики позволяют выявить многие заболевания уже на ранней стадии, повышая таким образом вероятность их своевременного излечения.