 

Светлана Бондарчук рассказала, как пережить развод после 40 лет

05.09.2020, 14:53, Разное

Светлана Бондарчук дала советы по поводу того, как пережить развод после 40 лет. Она считает, что для новых отношений необходимо просто открыть свое сердце.
Бондарчук, которая недавно вышла замуж во второй раз, решила устроить день откровений, пообщавшись с подписчиками. Многие женщины спросили, как можно без последствий пережить развод после 40 лет. По мнению экс-жены Федора Бондарчука, неудачный брак не является поводом для того, чтобы «склеить ласты». После развода не заканчивается жизнь, поэтому важно подняться и идти дальше.

Светскую львицу абсолютно не смущают отношения, где между партнерами присутствует большая разница в возрасте. Если у женщины и мужчины есть искренние чувства друг к другу, то стоит попробовать быть вместе.

Сама же Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко, который моложе избранницы на пять лет. Бывший редактор глянцевого журнала отметила, что совершенно неважным является тот возраст, когда женщины ищут себе мужчину, ведь все одинаково заслуживают счастья.



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