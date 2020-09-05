 

Советник Трампа заявил, что активнее всего в американские выборы вмешивается Китай

05.09.2020, 14:50, Новости дня

Наиболее активно в американские выборы вмешивается Китай. За ним следуют Иран и Россия. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен, пишет Reuters.

Он утверждает, что китайские усилия достигли беспрецедентных масштабов. По словам О’Брайена, с подобным США не сталкивались даже во времена холодной войны с Советским Союзом.

При этом чиновник отказался раскрыть детали вмешательства Китая в дела Соединенных Штатов, сославшись на секретность данных разведки. Он заверил, что Вашингтон “ясно дал понять китайцам, русским, иранцам и тем, кто не был публично раскрыт, что любые попытки вмешаться в американские выборы будут иметь чрезвычайные последствия”.

В посольстве Китая в США в ответ на просьбу прокомментировать высказывания О’Брайена сослались на заявление министерства иностранных дел Китая, сделанное в августе: в нем отмечалось, что Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными соперниками являются демократ, бывший вице-президент США Джо Байден и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

В конце июля американская контрразведка заявила, что Китай, Россия и Иран используют меры влияния в социальных и традиционных медиа, стремясь воздействовать на предпочтения избирателей США, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Языковой законопроект Бужанского осенью будет неактуальным – Разумков

19.07 / В Киеве начали работы по асфальтированию Шулявского моста

18.08 / Поджог автомобиля журналистов “Схем”. Аваков провел встречу в формате off the record

28.07 / Школам рекомендовали не проводить массовые мероприятия до 2021 года

07.08 / Минюст США подал иски против Коломойского

25.06 / НАБУ задержало губернатора на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. СМИ пишут, что речь о главе Кировоградской ОГА

10.08 / Своими разведполётами США пытаются взять Россию на «слабо» — и это может кончиться трагически

23.07 / В Самарской области заработают пять очистных сооружений по программе оздоровления Волги

25.06 / Ла Лига. “Реал” обыграл “Мальорку” и продолжает лидировать

24.07 / Российский пилот раскритиковал перехват гражданского лайнера истребителем ВВС США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска