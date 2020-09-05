США потребовали от России вывести войска из Украины

05.09.2020, 14:50, Новости дня

Соединенные Штаты призвали Россию выполнить свои обязательства в соответствии с подписанными шесть лет назад Минскими соглашениями и вывести войска из Украины. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном 5 сентября в Facebook.

“В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины вооружение и войска, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами”, – отмечается в сообщении.

Посольство заверило также, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США “остается незыблемой”.

🇺🇦 У шосту річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з… Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Reede, 4. September 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры по урегулированию конфликта ведутся в минском (Украина – Россия – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков “ДНР” и “ЛНР”. 12 февраля 2015 года был утвержден комплекс мер по имплементации Минских соглашений. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.

До сегодняшнего дня Минские соглашения не выполнены.