 

Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в регионе Черного моря

05.09.2020, 14:50, Новости дня

Министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чуке подписали Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в военно-технической сфере. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Документ определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между Украиной и Румынией, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между странами, направленное на укрепление безопасности в регионе Черного моря, сказано в сообщении.

“Во время переговоров главы оборонных ведомств обсудили ряд актуальных вопросов. Отдельное внимание министры уделили ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и совместным действиям по обеспечению надлежащего уровня международной безопасности, в частности, в рамках проведения стратегического командно-штабного учения с командованием Объединенных сил Вооруженных Сил Украины “Объединенные усилия”, – отметили в Минобороны.

Министры обсудили проведение совместных военных учений военно-морских сил и подразделений сухопутных войск, сил специальных операций, а также обмен данными о воздушной, надводной и подводной обстановки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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