У космонавтов нашли изменения в мозге

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05.09.2020, 14:48, Новости дня

Длительное пребывание в космосе вызывает изменение в распределении серого и белого веществ в головном мозге человека.

Изменения структуры головного мозга включают также увеличение его желудочков, в которых становится больше спинномозговой жидкости. К таким выводам пришли ученые из Австралии, Бельгии, Германии и РФ и опубликовали соответствующее исследование в Science Advances, информирует РИА «Новости».

По мнению специалистов, причина структурных изменений в мозге космонавтов в адаптации к невесомости: растет нагрузка на те области мозга, которые отвечают за контроль движений.

К работе над исследованием были привлечены 11 российских космонавтов, которые провели на МКС в среднем 171 день подряд.

Отмечается, что показатели приходят в норму после семи месяцев пребывания космонавта на Земле.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году сократилось число заявок на участие в наборе в отряд космонавтов по причине сложности оформления необходимых документов.



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