Москва заявила, что химики из НАТО работали над «Новичком»

05.09.2020, 14:48, Новости дня

Специалисты из западных стран и спецслужб НАТО несколько лет работали над химическими веществами из группы «Новичок», заявило Министерство иностранных дел России.

Ведомство, комментируя заявления представителей ряда стран об отравлении российского блогера Алексея Навального «Новичком», отметило, что над этим химическим соединением нервно-паралитического действия работали не только в России.

«На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более 150 патентов», – говорится в заявлении на сайте МИД.

в среду Берлин, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступил с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении.

Один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.