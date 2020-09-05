Мнение: Появится ли новый флакон с «Новичком»?

05.09.2020, 14:35, Разное

Европа готовит скоординированный ответ на отравление Алексея Навального. Президент США Дональд Трамп не отмолчался, тоже высказался об отравлении. Но как-то не очень уверенно: «Я не знаю точно, что произошло. Я думаю, что это трагедия, это ужасно, это не должно происходить. У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу».

При этом, Вашингтон не ставит под сомнение выводы Берлина о том, что произошло с Алексеем Навальным, отметил Трамп. И пообещал: «Мы изучим данные и документы, потому что в течение следующих нескольких дней нам отправят много документов».

Что интересно, в истории отравления Сергея и Юлии Скрипалей, произошедшей 4 марта 2018 года, США тоже не торопились с выводами. Хотя уже 12 марта, сразу после резкого выступления Терезы Мэй в палате общин, госсекретарь США Рекс Тиллерсон опубликовал заявление, в котором полностью поддержал позицию Великобритании, высказав мнение, что «Россия, вероятно, несёт ответственность за этот инцидент».

Через пять месяцев, в августе 2018 года США ввели против России санкции.

Что убедило США в 2018 году? Что произошло между 4 марта и августом 2018 года?

Ровно через четыре месяца, 4 июля 2018 года стало известно ещё об одном случае отравления ядом, названном британцами «Новичком». На этот раз жертвами боевого отравляющего вещества стали Дон Стерджесс, которая умерла, и выживщий Чарли Роули. Оба – жители городка Эймсбери, расположенного в 11 км к северу от Солсбери.

По версии следствия, отравители Скрпилей выбросили флакон с ядом в контейнер, где его и нашел Роули.

Следствие не смутило, что флакон со смертельным ядом пролежал в контейнере четыре месяца и до Роули его никто не мог обнаружить. А Роули оказался очень находчивым. И нашел. И подарил своей подруге флакончик, которым та побрызгала запястья и умерла….

После смерти Дон Стерджесс у США не осталось сомнений, что Россия применила в Солсбери боевое отравляющее вещество. И в августе 2018 года США ввели санкции против в России. При этом, в соответствии с американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

По логике развития событий в истории Скрипалей в 2018 году, сегодня в сентябре 2020 года, чтобы США перестали сомневаться в применении боевого отравляющего вещества в отношении Алексея Навального, по всей видимости, в ближайшее время может появится информация о новых пациентах с точно такими же симптомами, как у Навального… В Томске (откуда Навальный вылетел), в Омске ( где навальному оказали первую медицинскую помощь), среди членов экипажа и пассажиров самолета (в котором летел Навальный ) или среди сотрудников ФБК….

Или мои опасения напрасны? И иностранным разведкам не удасться найти информацию о новых случаях отравления в России? Потому что их просто не будет? Или потому что в диагнозах у таких пациентов будет что-то другое, например, коронавирус?

Фотографии отсюда и отсюда