Мнение: Опыт коллективного разума

05.09.2020, 14:25, Разное

Писатель Всеволод Глуховцев об универсальных социальных конструкциях.

ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА-2

Уважаемые читатели!

Более года я достаточно успешно, на мой взгляд, сотрудничаю с блогом Colonel Cassad, и за это время выявился жанр, вызывающий наибольший интерес аудитории. Я бы назвал его так: вброс проблемы с последующей дискуссией. Естественно, обсуждаемый материал носит широкий социальный характер, дебатировать по мелочам не вижу смысла. В частности, я несколько раз затевал здесь в разных ракурсах обсуждение глобального кризиса современного человечества, пытаясь докопаться до причин и следствий этого невеселого явления, и встречал очень живые отклики, самые разные, что совершенно естественно. Не возьмусь утверждать, рождалась ли в этих диспутах истина, но стремление к ней – несомненно; думаю, многие участники тех дискуссионных, а порой и полемических турниров со мной согласятся. Исходя из этого, решил продолжить – можно сказать, ввести рубрику «Опыт коллективного разума» – и предложить на суд читателей очередной аспект все той же проблематики: о предтечах современной глобальной ситуации и прогнозах на обозримую перспективу.

Кое-кто из постоянных гостей блога наверняка запомнил, что я не раз тревожил тему «глобализации по-американски», предпринятой сразу же по распаду СССР. Вкратце: я нахожу основания полагать, что победивший Запад – США, разумеется, прежде всего – попытались установить на Земле нечто вроде всемирного неофеодализма, выстроив все государства по сеньоро-вассальному принципу, во главе с, так сказать, планетарным королем Артуром (США) и рыцарями Круглого стола (членами тогда еще «восьмерки»). Лишний раз распространяться об этом проекте не стану, однако хочу скорректировать угол зрения на него: предполагаемый всемирный успех этого условного Запада, несомненно, должен был зиждиться на серьезной идейной основе.

Таковой основой, очевидно, был тезис в неоспоримом превосходстве социальных ценностей и инструментов, созданных западным миром (я не буду тратить время на разъяснение термина «западные ценности», полагая, что в первом приближении всем ясно, о чем речь, а желающие второго и больших приближений смогут сформулировать их сами). Концепция «конца истории», собственно, об этом: Западу якобы удалось создать социальную машину, наилучшим образом отвечающую нормальной природе человека. Лучше не придумать, нечего и пытаться. Если угодно, можно рассматривать это как дальний отблеск гегельянства – Мировой Дух, воплощаемый во всемирной истории методом проб и ошибок, через тысячи лет многих проб наконец-то к концу ХХ века создает оптимальное общественное устройство, пока в той части планеты, что именуется «Западом». Все! Работа, начатая шумерами и египтянами, практически закончена. Западный авангард человечества нашел золотой ключик либеральной демократии и открыл дверь в страну счастья. Теперь осталось королю и его рыцарям научить незападное человечество пользоваться этим ключиком, а поиски всяких иных типов общества сдать в архив за ненадобностью.

Допускаю, что кто-то искренне думал и думает так. Тем более предвижу саркастические усмешки людей, считающих сей либеральный эпос и пафос разводиловом для дураков, дудочкой крысолова – по их мнению, общество, по уровню пожирания благ земных равное западному, для всего населения Земли просто невозможно. Чтобы небольшая часть человечества жила на таком потребительском уровне, большая часть должна обслуживать этот оазис, обитая на разной степени бедности: от жидкого достатка, достигаемого надрывом пупка на трех работах, до голимой нищеты – а сладкие песни про общечеловеческое процветание под сенью демократии нужны элите в качестве морковки для ишаков.

Хотя все это давно и многократно жевано-пережевано, полемика не стихает по сей день, в пылу, в жару приобретая внезапные, иной раз и уродливые выверты. Но это не суть, это шелуха. А суть-то вполне философская: в самом деле, существует ли оптимальная модель социального устройства для всех обществ и народов Земли? Или же эта гипотеза бессмысленна в принципе, так как люди, мировоззрения, системы ценностей в разных культурах созданы совершенно разными историческими путями, у каждой из этих цивилизаций есть свои плюсы и минусы, и впредь они будут развиваться каждая своей дорогой?.. Ну, хорошо – рассуждаю я, – давайте проведем мысленный эксперимент. Представим себе четырех человек из очень далеких друг от друга обществ: Австрии, Боливии, Филиппин, Кот-д-Ивуара (в мои школьные годы эта страна называлась Берег Слоновой Кости; те, кто постарше, должны помнить). Не нужно долго объяснять, до какой степени различны эти люди. Тем не менее, с высокой долей вероятности все четверо – католики, считают Папу Римского непогрешимым, верят в непорочное зачатие Христа и девы Марии, стало быть, мировоззренческая основа едина?.. Как будто так. Но, во-первых, это не отменяет культурной разницы между ними, а во-вторых, католицизм не назвать основой мировоззрения для всех землян: православный, услыхав о непорочном зачатии Богородицы, должен по идее, побледнеть, перекреститься справа налево и обозвать говорящего еретиком и придурком. А еще лучше – плюнуть ему в рожу.

Я, конечно, тонко и остроумно шучу, но лишь для пущей наглядности. По сути же, предлагаю почтеннейшей публике рассмотреть заявленный выше вопрос, разбив его ради удобства на ряд подвопросов. Итак:

1. Можно ли теоретически утверждать существование некоей универсальной социальной (экономической, политической и правовой) конструкции, равно эффективной в любой культурной традиции?

2. Если да, то просьба по возможности обозначить основные позиции данного конструкта. Сразу: не засчитываются ответы типа «Да Маркс (Фурье, Кампанелла, Конфуций…) давным-давно все расписал, раскрасил, разложил по полочкам». Кратко и убедительно и своими словами: что такого изобрел Конфуций, что равно сработает в обществе шведском, иранском, папуасском… далее по списку.

3. Какова вероятность того, что система в принципе есть, но мы до нее пока не доросли? То есть дело тут обстоит примерно как с управляемой термоядерной реакцией: ясно, что делать, ясно как делать, а результат – ноль. Но если все же такая социомашина теоретически существует, то неплохо было бы назвать разумные шаги к воплощению.

Вот так! Надеюсь, проблемное поле выглядит увлекательно, и рассчитываю на квалифицированный плодотворный диспут. Запасся семечками (наши люди поп-корн не жуют).

(c) Всеволод Глуховцев