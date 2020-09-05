Андрей Разин спрогнозировал тюремный срок Михаила Ефремова

05.09.2020, 14:17, Разное

Продюсер Андрей Разин спрогнозировал срок, который суд даст актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. Он считает, что артист получит восемь лет колонии.

Прокурор на последнем заседании запросил суд, чтобы Михаила Ефремова посадили на 11 лет. Когда актер говорит свое последнее слово, то признал свою вину, несмотря на то, что ничего не помнит о том дне. Разин считает, что после этого приговор должен быть смягчен.

Продюсер пообещал, что группа «Ласковый май» и «Дискотека Союз» не забудут актера, поэтому станут навещать его в колонии с концертами. Разин обратился ко всем знаменитостям с просьбой поддержать подобную деятельность.

Артисты и общественность не должны допустить того, чтобы приговор стал смертным. Ефремов заявил, что признает вину, если же ДТП, конечно, совершил он. Актер назвал уголовное дело «резонансным» и заявил, что вел себя нормально, не испытывая негатива к потерпевшим.