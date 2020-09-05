Детей Легкоступовой обвинили в смерти артистки

05.09.2020, 14:17, Разное

Близкий друг Валентины Легкоступовой обвинил в смерти артистки ее детей. Сын и дочь в последние дни жизни певицы якобы вели скрытую борьбу яхтсменом Юрием Фирсовым.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. После смерти исполнительницы начала появляться информация о ее личной жизни. Установлено, что дети, которые старались заботиться о матери, тайно вели борьбу с избранником знаменитости.

Приятель Легкоступовой, который пожелал остаться неизвестным, рассказал, что был одним из немногих, кто стал на сторону Юрия Фирсова. После того, как артистка ушла из жизни, все ее окружение набросилось на яхтсмена, обвиняя его в скоропостижной смерти супруги.

Сама же знаменитость была очень счастлива в третьем браке, а вот ее дети отказались принять в семью нового избранника матери. Против свадьбы с Фирсовымв особенности выступала дочь Легкоступовой Анетта. Иногда складывалось впечатление, что девушка просто испытывала чувство ненависти к яхтсмену.