Охлобыстин перед судом Михаила Ефремова: “Сделал все, чтобы дали по максимуму”

05.09.2020, 14:17, Разное

Актер Иван Охлобыстин высказался на тему предстоящего суда с участием коллеги по цеху Михаила Ефремова. По словам звезды «Интернов», артист сделал все, чтобы ему дали максимальный срок.

Михаил Ефремов услышит приговор по делу о смертельном ДТП 8 сентября. Как заявил Охлобыстин, актер добился своего, все окружение знаменитости бессильно в данном вопросе. Сам же Ефремов продолжает настаивать, что уже умер. Для всех близких людей это большое горе. Несмотря на все обстоятельства, актер – хороший человек и верный друг.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный с самого начала судебного процесса знал, что ему огласят обвинительный приговор. С первого дня он ни на что не рассчитывал, поскольку прогнозировал большой срок. Когда государственный обвинитель запросил 11 лет колонии, Ефремов не моргнул и глазом, ему даже стало легче.