 

И летучие мыши не помогли… Новый Бэтмен подхватил коронавирус

05.09.2020, 14:15, Новости дня

Актёр Роберт Паттинсон, который играет роль Бэтмена в новом одноимённом фильме, подхватил коронавирус, что привело к остановке съёмочного процесса, пишет Daily Mail. Как отмечает газета, некоторые члены коллектива, работающего над кинокартиной, нашли это событие ироничным: коронавирус, судя по всему, перекинулся на людей с летучих мышей, которые должны были воспринимать Бэтмена как своего.


Кадр из тизера фильма Batman

У актёра Роберта Паттинсона, который сыграет роль Бэтмена в одноимённом фильме, подтвердился коронавирус, из-за чего работу над картиной приостановили, пишет Daily Mail.

Если верить источникам Vanity Fair, 34-летний британец подхватил эту болезнь спустя всего лишь несколько дней после того, как возобновился съёмочный процесс. При этом о заражении Паттинсона стало известно после новостей о заморозке работы над «Бэтменом» из-за того, что у одного из участников группы, работающей над фильмом, зафиксировали COVID-19.

«Один из членов команды, работающей над «Бэтменом», сдал положительный анализ на COVID-19. В соответствии с имеющимися протоколами он ушёл на самоизоляцию. Съёмочный процесс приостановлен», — заявили по этому поводу в компании Warner Bros.

Работа над «Бэтменом» возобновилась всего лишь три дня назад после того, как съёмки заморозили в начале марта из-за пандемии. Новый простой обойдётся компании в сотни тысяч фунтов и, возможно, даже приведёт к отсрочке даты выхода фильма, который, судя по всему, покажет героя киновселенной DC с другого, более реалистичного угла.

По имеющимся данным, многие члены съёмочной группы нашли ироничным тот факт, что фильм о Бэтмене остановил именно коронавирус, так как, согласно распространённой версии, люди подхватили эту болезнь от летучих мышей.

«Во всём этом есть некая ирония: можно было подумать, что у Бэтмена на это дело иммунитет, учитывая, что всё началось с летучих мышей», — отметил один из членов творческого коллектива.



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