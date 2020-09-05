Юрия Куклачёва вызвали на допрос по делу о реабилитации нацизма на митинге КПРФ

05.09.2020, 14:09, Разное

Юрий Куклачёв вызван на допрос по делу о публичных высказываниях, реабилитирующих нацизм. Следствие полагает, что это произошло 3 сентября на митинге КПРФ у Кремлёвской стены.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что по делу изначально проходил Геннадий Зюганов, но в связи с его депутатской неприкосновенностью пришлось искать других подозреваемых. Вдобавок сам лидер КПРФ по телефону заявил следователю, что на митингах в тот день не выступал.

– Согласно версии следствия, Юрий Куклачёв в присутствии заместителей председателя Коммунистической Партии Российской Федерации выступал на митинге по случаю окончания Второй мировой войны и позволил себе высказывания, которые можно квалифицировать в соответствии со статьей 354.1 УК. Представители КПРФ и другие очевидцы подтвердили эту версию, – пояснил собеседник.

В случае, если Куклачёву предъявят обвинения, быть его адвокатом вызвался известный юрист Эльман Пашаев. В интервью СМИ он заявил, что несколько его свидетелей готовы подтвердить в суде: у микрофона был не Куклачёв.