 

Пушков объяснил отказ ЕС объявлять войну Лукашенко

05.09.2020, 14:08, Новости дня

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Евросоюз (ЕС) решил не вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Пушков отметил в сообщении в Telegram, что «стратегически мыслящие европейские столицы, в отличие от Варшавы, Вильнюса и Ко, обьявивших Лукашенко политическую войну, решили вести себя осторожнее».

«Принятое под их влиянием решение об отказе ЕС ввести санкции против главы Белоруссии связано не с хорошим отношением к Лукашенко, а со стремлением не отталкивать его полностью от Европы «в обьятия России». В Берлине и Париже, вероятно, есть также надежда, что это позволит ЕС сохранить возможность оказывать большее влияние на позицию Минска в будущем, чем при прямых санкциях против главы государства, которые исключают саму возможность всякого  взаимодействия с Минском и приведут к ослаблению или даже полной изоляции проевропейских сил в руководстве страны», – отметил он.

Напомним, Евросоюз решил не включать Лукашенко в санкционный список. Сообщалось, что этому помешала позиция Германии, Франции и Италии.

До этого Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии, и предупредил о готовности ввести санкции.



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