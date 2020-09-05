Объявлены цены на модель Subaru Impreza

05.09.2020, 14:00, Новости дня

В Сети рассекретили стоимость обновленной модели Subaru Impreza, которая в октябре появится в свободной продаже на рынке США.

Кроме того, аналитиками выявлено, что новое исполнение окажется на 100 долларов дороже, чем актуальная генерация популярной модели. Кроме того, в базовом оснащении приобрести модель Subaru Impreza на американском рынке можно за 18,8 тысяч долларов. В такой комплектации применили 2-литровый агрегат, который выдает 150 л.с. мощности.

Автомобиль приводится в движение механической трансмиссией. Также следует отметить, что в дорогом исполнении применили вариатор и модернизированные опции безопасности Subaru EyeSight. Новшеством для данных моделей также указывают системы Android Auto и Apple CarPlay.