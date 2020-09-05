Новый минивэн Volkswagen Viloran установил новый рекорд продаж

05.09.2020, 14:00, Новости дня

Усовершенствованная модель минивэна Volkswagen Viloran, которая вышла в продажу в мае, продолжает оставаться лидером продажи на рынке Китая.

В компании анонсировали, что указанный автомобиль сумел превзойти по объему сделок в КНР популярный японский минивэн Honda Odyssey с результатом 12 тысяч машин. Новинка построена на архитектуре MQB, которая позволила привести к некоторым схожим элементам от кроссовера Touareg. Просторный семиместный салон имеет качественные материалы отделки и цифровую приборную панель.

Также указано, что для комфорта пассажиров применили трехзонный климат-контроль, а также улучшили опции безопасности. Из технических параметров следует отметить применение 2-литрового мотора на 220 л.с. мощности.