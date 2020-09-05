 

Новый минивэн Volkswagen Viloran установил новый рекорд продаж

05.09.2020, 14:00, Новости дня

Усовершенствованная модель минивэна Volkswagen Viloran, которая вышла в продажу в мае, продолжает оставаться лидером продажи на рынке Китая.

В компании анонсировали, что указанный автомобиль сумел превзойти по объему сделок в КНР популярный японский минивэн Honda Odyssey с результатом 12 тысяч машин. Новинка построена на архитектуре MQB, которая позволила привести к некоторым схожим элементам от кроссовера Touareg. Просторный семиместный салон имеет качественные материалы отделки и цифровую приборную панель.

Также указано, что для комфорта пассажиров применили трехзонный климат-контроль, а также улучшили опции безопасности. Из технических параметров следует отметить применение 2-литрового мотора на 220 л.с. мощности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Литва и Эстония хотят отказаться от импорта электроэнергии из Беларуси

22.07 / Пушков отреагировал на призыв США к РФ прекратить разработку «летающих Чернобылей»

05.09 / 18 регионов Украины не соответствуют критериям для смягчения карантина – Минздрав

31.08 / За переход в “Манчестер Сити” его владельцы предлагают Месси рекордные €500 млн – СМИ

13.08 / ВОЗ хочет проанализировать данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19

17.07 / Германия не зафиксировала кибератак на центры по созданию вакцин от коронавируса

08.07 / Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

01.07 / В «Справедливой России» заявили об отсутствии нарушений на голосовании в Астрахани

08.07 / Три республиканских сенатора не приедут на партийный съезд во Флориде

13.07 / Владимир Путин вновь повысил оклады чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска