В Москве начнут продавать рекламу на голубях

05.09.2020, 13:55, Разное

Московская компания «Роснаружреклама» опубликовала на своём сайте в каталоге рекламных мест новый пункт.

Кроме рекламы на билбордах, общественном транспорте или на остановках, рекламодатель теперь может заказать рекламу на голубях.

Рекламные объявления будут размещать на крыльях пернатых. Голубей отбирают в самых людных местах и на специальной машине отвозят в офис «Роснаружреклама». Там голубей моют и прикрепляют им на крыло небольшую рекламную брошюру. После всех этих манипуляций птиц отпускают в места массового скопления людей. Во время прогулки москвичи и гости столицы видят на голубях рекламу и обращают внимание на неё.

– Прогресс не стоит на месте, в рекламном бизнесе тоже. Наши работники разрабатывают всё более и более продвинутые способы размещения рекламы, но этот поразит эффективностью всех рекламодателей. Купив всего на месяц рекламу на голубе, тот притянет к вам огромное количество клиентов, а следовательно, и денег, — рассказал о нововведении директор рекламного агенства «Роснаружреклама» Прохор Дельман.

Разместить рекламу на голубе можно всего лишь за 50 тысяч рублей в сутки.