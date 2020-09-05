Врачи назвали ранние признаки слабоумия

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05.09.2020, 13:53, Разное

Врачи назвали ранние признаки приобретенного слабоумия. О развитие деменции могут говорить постоянные изменения настроения без причины.
Слабоумие имеет множество симптомов, отражающих снижение мозговых функций. Самым распространенным типом считается болезнь Альцгеймера. Важно, чтобы врачи как можно раньше диагностировали нейронную деградацию, поскольку только тогда пациент получит эффективное лечение. От патологии нельзя избавиться в полной мере, но качество жизни улучшится.

Если происходят изменения эмоционального фона, то это может свидетельствовать о слабоумии. В целом симптоматика включает в себя замедление мышления и потерю концентрации внимания. Что касается настроения, то человек может чувствовать себя оцепенелым, замкнутым и подавленным.

Это явление считается обычным при развитии даже незначительной деменции. Уже на данном этапе начинает происходить трансформация личности. Нередко человек становится общительным, хотя ранее являлся застенчивым, поскольку слабоумие оказывает воздействие на суждение.

Также необходимо обратить внимание на изменение зрения. В частности, человеку становится трудно читать, появляются проблемы определения расстояния на глаз.



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