Названы ранние симптомы женских видов рака

05.09.2020, 13:53, Разное

Американские медики назвали основные ранние симптомы женских видов рака. В их статье говорится, что онкология шейки матки, яичников, эндометрия и вульвы стала диагностироваться очень часто.

В США из 90 тысяч женщин, у которых выявлен рак, 33 тысячи не могут его побороть. По словам докторов из клиники Майо, представительницы слабого пола способны снизить риск развития онкологии, изменив образ жизни. Важным является диагностика патологии на ранней стадии.

Каждый вид рака имеет свои отличия, на его развитие влияет наследственность, стресс, экологическая обстановка, вредные привычки. Самое главное – помнить о здоровом образе жизни и поддерживать нормальный ИМТ. Риск появления многих видов рака снижает правильное питание и физическая активность. Не стоит забывать хотя бы раз в год посещать гинеколога, делать УЗИ и сдавать анализы.

Чтобы сохранить здоровье, нужно самостоятельно интересоваться новыми обследованиями и тестами, которые могут помочь определить наличие проблемы на ранней стадии. Наука не стоит на месте: постоянно появляются различные виды скринингов.

Что касается симптомов, то к ним относится вздутие живота, скудное или обильное кровотечение, ранее пресыщение.