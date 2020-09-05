 

Названы ранние симптомы женских видов рака

05.09.2020, 13:53, Разное

Американские медики назвали основные ранние симптомы женских видов рака. В их статье говорится, что онкология шейки матки, яичников, эндометрия и вульвы стала диагностироваться очень часто.
В США из 90 тысяч женщин, у которых выявлен рак, 33 тысячи не могут его побороть. По словам докторов из клиники Майо, представительницы слабого пола способны снизить риск развития онкологии, изменив образ жизни. Важным является диагностика патологии на ранней стадии.

Каждый вид рака имеет свои отличия, на его развитие влияет наследственность, стресс, экологическая обстановка, вредные привычки. Самое главное – помнить о здоровом образе жизни и поддерживать нормальный ИМТ. Риск появления многих видов рака снижает правильное питание и физическая активность. Не стоит забывать хотя бы раз в год посещать гинеколога, делать УЗИ и сдавать анализы.

Чтобы сохранить здоровье, нужно самостоятельно интересоваться новыми обследованиями и тестами, которые могут помочь определить наличие проблемы на ранней стадии. Наука не стоит на месте: постоянно появляются различные виды скринингов.

Что касается симптомов, то к ним относится вздутие живота, скудное или обильное кровотечение, ранее пресыщение.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Дочь Леонида Якубовича рассказала о проблемах в семье

06.07 / Мнение: 500 тыс штрафа лучше 6 лет колонии, но…

15.07 / Мнение: История за 500 евро

04.08 / Бывший король Испании Хуан Карлос покидает страну из-за финансового скандала

04.08 / Ученые впервые обнаружили у динозавра рак

24.07 / Закрытие консульства Китая в Хьюстоне вызывает к жизни призрак новой Холодной войны

07.07 / В Москве отреставрируют историческое здание театра

31.08 / Сначала кофе, потом сон. Как поддержать себя на ночной смене

06.07 / СМИ как оружие пропаганды и информационных войн

10.07 / Мнение: Если Жириновский уйдет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска