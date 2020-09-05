Врач Тяжельников призвал соблюдать социальную дистанцию даже на улице

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05.09.2020, 13:53, Разное

Врач Андрей Тяжельников порекомендовал соблюдать социальную дистанцию даже на улице. Все дело в том, что человек выделяет смеси воздуха и частиц слюны, которые могут попасть на лицо, одежду и кожу окружающих.
Социальная дистанция нужна не только в помещениях, но и на улице. Коронавирус способен распространяться через чихание, кашель и дыхание. Когда человек делает выдох, то выделяется специальный аэрозоль, а он, в свою очередь, может попасть на других людей. Минимальной дистанцией с целью предотвращения заражения COVID-19 является 1,5 метра.

Кроме того, нужно не забывать об использовании маски. Если человек кашляет и чихает, то соблюдение одной только дистанции может оказаться недостаточным. Когда дыхание является очень интенсивным, то дальность выбрасываемого воздуха существенно увеличивается. Маска задерживает зараженные частицы слюны.

Коронавирус может жить на поверхностях, которые люди трогают голыми руками. Их нужно максимально часто мыть или же обрабатывать антисептическими средствами. В то же время врач считает, что гарантировать безопасность способна только прививка.



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