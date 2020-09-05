 

В Минске прошли задержания митингующих

05.09.2020, 13:48, Новости дня

В Минске в субботу правоохранители задержали нескольких участников несанкционированных акций, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

«Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов», – сообщила Ганусевич РИА «Новости».

Число задержанных она не уточнила.

В белорусской столице в субботу студенты вузов проводят несанкционированные акции протеста.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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