 

Разведчик-нелегал предположил, за что его наградили званием Героя России

05.09.2020, 13:48, Новости дня

Служивший разведчиком-нелегалом ветеран Службы внешней разведки РФ Юрий Шевченко предположил, за что его наградили званием Героя России.

«Был такой период, когда высшее руководство нашей Службы говорило: «Слушай, ты даешь 30% всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза». Наверное, за это», – сообщил разведчик в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

СВР рассекретила имя Шевченко в январе 2020 года. По данным спецслужбы, Шевченко с 1969 года выезжал за рубеж для решения разведывательных задач, работал с источниками, вел вербовку, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике.

Званием Героя РФ Шевченко наградил президент Владимир Путин в 2017 году.

В феврале Шевченко рассказывал, что сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов делились в узких кругах планами по разрушению СССР.



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