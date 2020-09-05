Кобзев пообещал открыть в Иркутске Дом молодежи

05.09.2020, 13:48, Новости дня

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился со Студенческим координационным советом Приангарья. В ходе разговора врио пообещал открыть через год в Иркутске Дом молодежи. Вопрос о том, что региону нужен такой объект, обсуждается с конца 90-х годов.

«Я неоднократно говорил, что буду делать ставку на молодых. Мне важно, что будет в нашей области не только завтра, но и через 10 лет. Вы – та сила, которая может сдвинуть с мертвой точки застарелые проблемы, поэтому важно, чтобы вы оставались здесь и созидали уже для будущих поколений жителей Иркутской области», – сообщил в субботу врио губернатора Игорь Кобзев на встрече со Студенческим координационным советом Приангарья.

Во время беседы Кобзев рассказал, что через год в Иркутске откроется Дом молодежи. Как сообщают «Новости Иркутска», вопрос о строительстве этого объекта поднимался в регионе с конца 90-х годов. В июле стало известно, что благодаря усилиям Кобзева Дом молодежи откроют на базе бывшего иркутского Дворца культуры профсоюзов и кинотеатра «Звездный».

Там же появятся просторные залы для различных мероприятий, переговорные комнаты, медиацентр, конференц-залы, студия звукозаписи, учебные аудитории и кафе. Планируется предоставить помещения для региональных молодежных общественных организаций. Таким образом, должно быть сформировано уникальное пространство, где молодые люди начнут воплощать свои идеи в жизнь.

Во время встречи обсуждались и другие актуальные для молодежи вопросы, в том числе перспективы будущего трудоустройства выпускников местных вузов. Глава региона считает, что работа по выбору будущей специальности должна начинаться уже со старших классов школы. Важна заинтересованность работодателя не только в трудоустройстве выпускника вуза, но и в том, чтобы молодой специалист видел возможность движения в кадровом лифте.

Кобзев согласился со словами о том, что для учащихся должны быть восстановлены льготы на проезд в электричках. Их отменили весной этого года после начала пандемии коронавирусной инфекции. «Сейчас мы этот вопрос рассмотрим с руководством Восточно-Сибирской железной дороги, потому что он важен для иногородних студентов. Относительно автобусов из Ангарска и Шелехова, здесь надо все просчитать, чтобы понимать, какая нагрузка ляжет на областной бюджет при субсидировании этого вида перевозок, – объяснил Кобзев.