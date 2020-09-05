 

Мнение: Московская Полиция берет пример с белорусской Милиции?

05.09.2020, 13:30, Разное

Меня в детстве учили- милиция- на службе народу, а полиция- защищает власть от народа.
Про жестокость и садизм белорусской милиции в последнее время слышали уже все. Интернет забит видео о том, как они не церемонятся с протестующими, избивают и даже стреляют, на поражение.
Ну да, ситуации сейчас в Беларуси очень “горячая”. А что же в Москве? Наши бравые полицейкие защищают народ или от народа?

В Москве полицейский жестко оттолкнул пожилую женщину во время задержания протестующего на Берёзовой аллее, где местные жители вышли против вырубки.

Послее падения она не смогла встать и ей вызвали скорую. Сейчас она в больнице , в тяжелом состоянии.

Я не буду тут произносить “громкие” речи о садизме и неадекватах людей в форме.
Очень хочется надеяться, что именно ЭТОГО “полицейского” найдут и накажут. И, естественно, выгонят из полиции. Но уверенности в этом, увы- нету.

Источник: Достало



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