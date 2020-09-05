 

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины будет тепло и без осадков – Укргидрометцентр

05.09.2020, 13:25, Новости дня

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины будет сухо и тепло. Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, 6 сентября в Крыму, Приазовье, Волынской, Львовской и Ровенской областях ожидаются грозовые дожди, на остальной территории – без осадков. Температура ночью составит +10…+15 °С, на побережье морей – от +16 °С до 20 °С.

Днем в воскресенье в большинстве областей Украины температура воздуха составит +24…+29 °С, на юге – до +32 °С. Немного прохладнее будет в северных и западных областях – +20…+24 °С.

В Киеве ожидается сухая погода. Температура ночью составит +13…+15 °С, днем – от +25 °С до +27 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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