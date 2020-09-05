Организаторы GogolFest лишили аккредитации фотографа “Бабеля” за репортаж о несоблюдении карантина

05.09.2020, 13:25, Новости дня

Организаторы фестиваля GogolFestDream лишили аккредитации фотографа издания “Бабель” Сергея Моргунова после публикации репортажа из поезда, который вез участников фестиваля из Киева в Херсон. В фоторепортаже, среди прочего, обращалось внимание на несоблюдение карантина пассажирами поезда. Вскоре после этого журналиста лишили аккредитации на мероприятие.

“Лишил аккредитации директор фестиваля Максим Демский. Он позвал меня и спросил, почему я посещаю их мероприятия, а потом сам же и озвучил свою версию – “чтобы дерьмом поливать”. Он также напомнил, что мы приехали сюда и живем здесь за их счет. И подчеркнул, что не хочет, чтобы я посещал их мероприятия. Дословно это прозвучало так: “Мы вас не пускаем”, – после чего он сказал, что аннулирует аккредитацию”, – рассказал Моргунов.

Директор фестиваля Демский пока никак не прокомментировал ситуацию.

Шеф-редактор “Бабеля” Катерина Коберник считает лишение фотокорра аккредитации проявлением цензуры.

Цензура на GogolfestФотографа Serhiy Morgunov GOGOLFEST лишил аккредитации. Сережа говорит, что это сделал директор… Posted by Катерина Коберник on Reede, 4. September 2020

Фестиваль GogolFestDream проходит в Херсонской области с 4-го по 6 сентября. Поезд с участниками фестиваля в Херсон провожал министр культуры Александр Ткаченко, напоминает “Бабель”. Позже он написал в Facebook: “Есть две парадигмы: или коронавирус контролирует нас, или мы пытаемся контролировать коронавирус. Пример “Гоголь Train” – это попытка контролировать ситуацию, придерживаясь при этом всех мер безопасности”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.

В Украине общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 133 787, из них 2811 умерли, 61 649 выздоровели.