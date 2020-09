Для перехвата бомбардировщиков США, пролетевших над Украиной, РФ подняла восемь истребителей

Українське небо – з кабіни В-52Н

Не два, як кажуть ЗМІ, а одразу ТРИ(!) стратегічні бомбардувальники ВПС Сполучених штатів Америки В-52Н учора патрулювали узбережжя Азовського моря в повітряному просторі України.Така формація із американських ракетоносців B-52H та українських винищувачів МіГ-29 та Су-27 не на жарт схвилювала російських окупантів, які на перехоплення підняли одразу 8 винищувачів (4 Су-27 и 4 Су-30) й перевели в повну бойову готовність ППО Південного воєнного округу. Військові експерти пишуть, що цим успішно скористались літаки-розвідники НАТО, які отримали усю небхідну інформацію про ППО вірогідного противника.На відео майстер-сержанта ВПС США Берта Трейнора – сюжет про переліт ракетоностів від зльоту в Великій Британії – до супроводу українських винищувачів, з кабіни В-52Н.Україна – НАТО!

Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Laupäev, 5. September 2020