Яценюк: ЕС и США не должны прятать голову в песок. Путину нельзя дать захватить Беларусь

05.09.2020, 13:25, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк призвал США и Евросоюз “не прятать голову в песок” и не позволить России захватить Беларусь. Об этом он заявил вечером 4 сентября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Нельзя прятать голову в песок. Это неправильно, когда только три страны-члена Европейского союза принимают решение о введении санкций против белорусских властей, а ЕС еще не наработал общей политики по отношению к Беларуси. Зато Путин наработал политику и по отношению к Беларуси, и по отношению к Украине, Грузии, Молдове, и по отношению к Западу в целом. Чем слабее и чем беззубее Запад, тем более будет вооружен и силен Путин. Мы сегодня должны защищать право белорусского народа на честные выборы президента и парламента”, – считает он.

Яценюк добавил, что Беларусь и персонально действующий президент страны Александр Лукашенко экономически, а также в военном и оборонном компонентах зависимы от России. “В сложившихся условиях Путину наиболее выгоден Лукашенко. Еще желательно, чтобы Лукашенко был в крови по шею. Чтобы полностью забрать Беларусь под себя”, – подчеркнул экс-премьер.

Предложения о проведении конституционной реформы в Беларуси Яценюк назвал частью “русской игры”. “Запад должен наконец проявить понимание ситуации. Это угроза для мирового порядка”, – считает он.

“Защищая Беларусь, мы в том числе защищаем Украину. Это предмет национальной безопасности для украинского государства – если Беларусь полностью попадет под влияние России и Путин введет танки”, – отметил Яценюк.

По его мнению, захват Беларуси – часть плана Путина “по восстановлению советской империи”.

“Советская империя без Украины в первую очередь и Беларуси во вторую очередь невозможна. Поэтому Путину нельзя дать захватить Беларусь, как украинский народ не позволил захватить ему Украину”, – заключил экс-премьер.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности оказать помощь Лукашенко в подавлении протестов.