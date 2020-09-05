Мнение: Кого Геннадий Зюганов назвал «остальной сволочью»

05.09.2020, 13:20, Разное

Вы меня знаете, я не люблю современных коммунистов. В отличие от наших славных дедов и прадедов, которые в тяжелейшей борьбе остановили смертельную машину фашизма, современные коммунисты только и делают, что монетизируют нашу священную память о Войне, да называют всех, кто не разделяет идеи марксизма-ленинизма, врагами нации.

Вдобавок ко всему остальному коммунисты ещё и не считают нужным соблюдать хотя бы видимость правдоподобности в своей пропаганде. Соврать, что в восьмидесятые в РСФСР было больше мяса, чем сейчас, или что за всё правление Владимира Путина в России не было открыто ни одного нового завода, для них в порядке вещей. Это такая особенная мораль, «ложь во благо»: если обман приблизит установление диктатуры пролетариата над классово-неполноценными людьми, значит правда должна отойти в сторону и прислониться лбом к стенке.

Внутри современного коммунизма, как водится, расплодились уже многочисленные секты и течения, однако и лидер официальных красных, Геннадий Зюганов, не выбивается из общего ряда. Ещё 10 лет назад, читая его выступления, я испытывал испанский стыд, наблюдая, как вольно он обращается с фактами: то заявляя, что Россия разорила могучие советские колхозы и подсела на иглу импорта продовольствия, то рассказывая, будто подготовка одного инженера обходится государству в миллион тогдашних ещё долларов.

Теперь давайте посмотрим фрагмент из свежей речи товарища Зюганова:

https://www.youtube.com/watch?v=R5iAflK1KKM

Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь.

Можно было бы начать сейчас доказывать, будто товарищ Зюганов — типичный русофоб, как и все убеждённые коммунисты. Дескать, коммунисты принципиально против империй и потому «великорусский шовинизм», как выражался Владимир Ильич, надо всячески подавлять, унижая русских с их «белыми привилегиями» и раздавая за счёт русских материальную помощь остальным народам.

Можно было бы указать, что идея отправлять в концлагеря «русских и всю остальную сволочь» близка коммунистам, что Ленин со Сталиным активно использовали концлагеря для расправ с неприятными им группами населения, и что Владимир Ильич был достаточно откровенен, чтобы выдавать распоряжения насчёт концлагерей прямым текстом. К примеру, 9 августа 1918 Ленин в телеграмме Пензенскому губисполкому и Евгении Бош писал: «Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».

Можно было бы сказать, что лидеру коммунистов уже 76 лет, что «дорогой Леонид Ильич» в его возрасте лежал на кладбище, и что деменция уже вполне отчётливо светится в глазах ветерана российской политики. Как заметили комментаторы под видео, мы должны радоваться уже тому, что дедушка не зиганул под камеру в завершение своей тирады.

Всё это будет, разумеется, чушью. Основанной на реальных фактах, правдоподобной, приятной слуху и весёлой, но всё же несомненной чушью. Товарища Зюганова можно упрекнуть во многом, однако он явно не страдает ещё от деменции, и он явно не является более ярым русофобом, нежели требует от него идеология марксизма. Пожалуй, он даже пытается подыгрывать русским, технично зажёвывая тему равенства, во имя которого в СССР отбирали у одних, чтобы отдавать другим.

Его слова про «прочую сволочь» — обычная случайность, которая может случиться абсолютно с каждым: и с мастером спорта по математике, и с профессиональным актёром, и с кем угодно ещё. Неуклюже построенная фраза товарища Зюганова допускала два варианта толкования: термин «прочая сволочь» мог относиться или к Наполеону с Гитлером, или к русским с евреями. Из контекста абсолютно очевидно, что конкретно в этом случае Геннадий Зюганов имел в виду всё же Гитлера.

Причины, по которым я не считаю правильным пинать «идеологического врага», в то время как оппозиционеры хищно вцепляются зубами в любую оговорку представителей ненавистного им государства, заключаются, как обычно, в горизонте планирования.

Во-первых, общество, которое делит само себя на «народ» и «врагов народа», обречено. На примере СССР мы видим, как репрессии и массовое раскулачивание привели к расколу общества, от которого Россия серьёзно страдает даже сейчас, когда Иосиф Сталин уже много десятилетий как лежит в могиле. Да, я не согласен с идеями товарища Зюганова и, честно говоря, не считаю его достойным человеком. Однако он всё же является таким же гражданином России, как и я сам, и потому интересы государства требуют, чтобы я вёл себя по отношению к нему порядочно.

Во-вторых, безудержная ложь в долгосрочной перспективе проигрывает: даже в тех случаях, когда у лжецов есть полная или почти полная монополия в СМИ. Мы это наблюдали, опять-таки, на примере советской прессы, и мы можем наблюдать это на примере западных СМИ, которые вот прямо сейчас пытаются убедить читателей в том, что Владимир Путин отравил Алексея Навального «новичком».

Товарищ Зюганов выдал забавную глупость, над которой следует посмеяться, и из которой не следует делать никаких далеко идущих выводов. Он не целовал в губы свою взрослую внучку, как Джо Байден, и он не называл себя, как Джо Байден, своим собственным мужем.

Что следует делать и сегодня, и в другие дни, так это внимательно смотреть на политиков, которые попытаются раскручивать случайные оговорки политических оппонентов. Будьте уверены, когда настанет удачный момент, эти товарищи без колебаний начнут врать и против нас.