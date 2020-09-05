В ОП представили «золотой стандарт» общественного наблюдения в ЕДГ

05.09.2020, 13:08, Новости дня

«Золотой стандарт» общественного наблюдения за выборами в единый день голосования (ЕДГ) должен обеспечить максимальную прозрачность и контроль за избирательным процессом, считает председатель Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Григорьев заявил, что в пятницу ОП представляет ««золотой стандарт» по общественному наблюдению», это «стандарты, которые мы готовим перед выборами, готовили перед общероссийским голосованием и самое главное, по которому работают наши наблюдатели», передает РАПСИ.

«Золотой стандарт» представляет из себя перечень из нескольких десятков контрольных пунктов, соблюдение которых на избирательных участках будут проверять общественные наблюдатели. По словам членов ОП, «золотой стандарт» общественного наблюдения позволяет обеспечить максимальный контроль за ходом голосования и оперативно устранять потенциальные нарушения.

Перечень пунктов «золотого стандарта» был разработан Координационным советом ОП по общественному контролю за голосованием при поддержке Центральной избирательной комиссии. В связи с коронавирусом в «золотой стандарт» включена часть с санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора, соблюдение которых также будут проверять общественные наблюдатели на местах.

По словам Григорьева, первые пункты стандарта связаны с контролем за здоровьем граждан.

«Здесь первые шесть вопросов как раз наши наблюдатели и проверяют. Например, перед началом голосования проведена дезинфекция мест для голосования, включая подходы к нему. Второе – в помещении для голосования организован температурный контроль. И так далее», – сказал общественник, добавив, что отдельное наблюдение будет осуществляться за сохранностью бюллетеней.

Он также отметил, что во всех регионах, где будут проходить выборы, региональные общественные палаты подбирают и готовят наблюдателей.

«На каждом избирательном участке у нас будут наблюдатели, в том числе они будут выезжать на голосование, которое будет на дому. Наш принцип – максимальная прозрачность, максимальный контроль, общественный контроль на всех элементах голосования», – заключил председатель Координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием.

Ранее сообщалось, что ЦИК выразил заинтересованность в присутствии наблюдателей в ходе трех дней голосования.