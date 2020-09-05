Эксперт: Apple будет биться за монопольно высокие доходы до последнего

05.09.2020, 13:08, Новости дня

«Как любой монополист, Apple хочет максимально продлить свое положение, позволяющее извлекать нерыночные доходы. Поэтому логично, что корпорация будет биться за свои доходы до последнего», – сообщил газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Алексей Иванов. Так он прокомментировал сообщения о судебных процессах между разработчиками приложений и корпорацией Apple.

«ИТ-рынок сегодня – это почти вся экономика, поскольку ИТ-решения становятся ключевой частью почти любых рынков. В этом смысле цифровая экономика очень сильно размыла границы рынков, а роль цифровых платформ и операторов цифровых экосистем стала крайне важной для всех сфер экономической жизни», – сказал директор Института права и развития Высшей школы экономики и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов.

«Рыночная власть ИТ-компаний выросла непропорционально росту мировой экономики в целом. Во многом именно цифровые гиганты собрали основной дивиденд от цифровизации экономики, а экономическое положение других участников рынка где-то даже ухудшилось», – считает эксперт.

По его словам, мы наблюдаем процесс, который Марианна Маццукато и другие экономисты называют «value capture» – экстракция ценности, противопоставляя его «value creation» – созданию ценности.

«Монополизация, которую мы наблюдаем в условиях цифровой экономики, хоть и проистекает из новых обстоятельств, но, как любая монополизация прошлого, несет те же риски и проблемы. Монополист ориентирован на извлечение краткосрочной сверхвысокой выгоды за счет остальных – как других компаний, так и потребителей. В конечном итоге монополизация рынка приводит к застою и общей экономической депрессии. Это много раз наблюдавшийся процесс. И нет оснований полагать, что в условиях цифровой экономики этой проблемы не будет или она рассосется сама собой», – отметил собеседник.

Активная антимонопольная политика сегодня – это, по сути, наименее радикальный путь по противодействию тенденции монополизации цифровой экономики. Если антимонопольные меры в отношении ИТ-гигантов по всему миру окажутся успешными, тогда есть шанс на выравнивание дисбалансов в развитии мировой экономики.

«Судя по усиливающемуся антимонопольному движению против цифровых гигантов в мире, есть надежда, что так и произойдет. В рамках работы Антимонопольного центра БРИКС мы видим большой интерес антимонопольных ведомств стран БРИКС, в том числе Китая, по активизации антимонопольной политики на цифровых рынках. В США эта дискуссия тоже набирает обороты», – добавил эксперт.

«Как любой монополист, Apple хочет максимально продлить свое положение, позволяющее извлекать нерыночные доходы. Поэтому логично, что корпорация до последнего будет биться за сохранение тех инструментов извлечения монопольно высокого дохода, которые есть в ее распоряжении», – заключил Иванов.

Напомним, в последние несколько месяцев между Apple и независимыми разработчиками мобильных приложений для iOS нарастает противостояние. Как отмечает издание «Медуза», предметом спора является комиссия со всех покупок, которые пользователи совершают в мобильных приложениях.

По правилам Apple, ей должны перечислять 30% с каждого такого платежа, однако разработчики мобильных приложений считают размер комиссии слишком большим. С открытой критикой Apple уже выступили американская компания Basecamp. Кроме того, у Apple началось судебное противостояние с компанией Epic Games, которая разрабатывает популярную онлайн-игру Fortnite.

Кроме того, к конце июля компания Slack обвинила Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением, поскольку вместе с пакетом Microsoft Office IT-гигант устанавливает конкурента Slack – корпоративный мессенджер Teams. А чуть позже выяснилось, что другой «цифровой монстр», Amazon, под обещание будущих инвестиций собирал идеи стартапов и выпускал свои продукты на их основе, отмечает Ruposters.

Между тем Евросоюз намерен принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, норм антимонопольного законодательства, а также гарантировать выплату ими налогов в полной мере. Об этом сообщила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер в интервью небольшой группе журналистов, в том числе сотрудникам газеты The Wall Street Journal.

Как отмечает ТАСС, Вестагер высказалась за более жесткое регулирование работы указанных корпораций в ЕС. Ранее антимонопольные органы ЕС начали расследования в отношении ряда американских компаний. В их числе Amazon и Apple.

Добавим, что 10 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением и ограничении конкуренции на рынке приложений.

В июле мессенджер Telegram подал в Еврокомиссию антимонопольную жалобу на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store. Перед этим основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple за накрутку цены и цензуру.

В августе 2019 года ФАС возбудила административное дело в отношении корпорации Apple, в связи с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids со стороны компании.