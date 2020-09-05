Премьер Швеции не поддержал призывы остановить строительство «Северного потока – 2»

05.09.2020, 13:08, Новости дня

Шведский премьер-министр Стефан Левен на фоне призывов ряда политиков прекратить строительство «Северного потока – 2» заявил, что Швеция уже приняла все решения по газопроводу.

Левен заявил, что «мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на (строительство) «Северного потока – 2», для Швеции «очень важно, чтобы международное право соблюдалось», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, Швеция выдала разрешение на строительство трубопровода в 2018 году.

Ранее немецкий бизнес оценил ущерб от приостановки строительства «Северного потока – 2».

Напомним, правительство Германии проигнорировало вопрос о том, сохраняется ли позиция официального Берлина по «Северному потоку – 2» после ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Между тем один из кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и возможный преемник канцлера Ангелы Меркель Фридрих Мерц потребовал ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2».