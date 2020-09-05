 

Премьер Швеции не поддержал призывы остановить строительство «Северного потока – 2»

05.09.2020, 13:08, Новости дня

Шведский премьер-министр Стефан Левен на фоне призывов ряда политиков прекратить строительство «Северного потока – 2» заявил, что Швеция уже приняла все решения по газопроводу.

Левен заявил, что «мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на (строительство) «Северного потока – 2», для Швеции «очень важно, чтобы международное право соблюдалось», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, Швеция выдала разрешение на строительство трубопровода в 2018 году.

Ранее немецкий бизнес оценил ущерб от приостановки строительства «Северного потока – 2».

Напомним, правительство Германии проигнорировало вопрос о том, сохраняется ли позиция официального Берлина по «Северному потоку – 2» после ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Между тем один из кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и возможный преемник канцлера Ангелы Меркель Фридрих Мерц потребовал ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Москве нужна победа Трампа, а Пекину поражение — разведка США рассказала о планах иностранных держав по вмешательству в американские выборы

06.08 / Европейские рынки демонстрируют негативную динамику

14.07 / Корабли НАТО вошли в Черное море для военных учений

31.08 / Некоторые комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины – Ермак

19.08 / В Долине смерти зарегистрирована рекордная жара с 1913 года

05.08 / Юрист объяснил, почему сожительницу погибшего в ДТП с Ефремовым не признали потерпевшей

13.08 / Помпео назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР»

28.07 / Автора фейка о взрыве моста во Владивостоке наказали

16.07 / В мире: Место белорусского Батьки может занять незнакомка

28.06 / В Росприроднадзоре объяснили сброс оборотной воды из отстойника в Норильске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска