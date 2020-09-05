 

Rheinische Post – НАТО призвало Россию к участию в международном расследовании по делу Навального

05.09.2020, 12:50, Новости дня

Страны — члены НАТО призвали Россию к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия в рамках объективного международного расследования дела об отравлении российского блогера Алексея Навального, пишет Rheinische Post. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что речь идёт не просто о нападении на одного человека, а о грубом нарушении международного права, что требует международной реакции.


Reuters

После экстренного заседания в связи с отравлением российского блогера Алексея Навального страны — члены НАТО призвали Россию к участию в международном расследовании по этому делу, пишет Rheinische Post. «Российское правительство должно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в рамках объективного международного расследования», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Виновных нужно призвать к ответу и они должны предстать перед судом, настаивает он. По его словам, это не просто атака на одного человека, а ещё и грубое нарушение международного права, что требует международной реакции. Столтенберг также напомнил, что Навальный — не первый «критик режима», который подвергся нападению в России. Некоторые из них даже были убиты, подчеркнул Столтенберг.

Ранее Берлин заявил, что у него есть бесспорные доказательства отравления российского блогера веществом нервно-паралитического действия под названием «Новичок». 20 августа он впал в кому в российском самолёте. Позже по просьбе семьи его перевезли в берлинскую клинику «Шарите», напоминает издание.  



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