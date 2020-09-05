Правящая партия Черногории признала поражение на выборах
05.09.2020, 12:48, Новости дня
Правившая больше 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПС) в Черногории признала поражение на прошедших парламентских выборах.
«Дана оценка, что ДПС и далее остается убедительно сильнейшей политической партией Черногории. Между тем, исходя из обстоятельств, по которым не можем сформировать парламентское большинство, а тем самым и новое правительство с нынешними коалиционными партнерами, результат выборов представляет собой неуспех (поражение)», – говорится в партийном заявлении, передает РИА «Новости».
Главой Демократической партии социалистов является президент Черногории Мило Джуканович.
Ранее сообщалось, что президент Черногории Мило Джуканович и его Демократическая партия социалистов согласились с результатами парламентских выборов и решили продолжить работу «с оппозиционных кресел».
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