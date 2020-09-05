Его власть кончилась: правлению Лукашенко предрекли конец даже в случае провала протестующих

05.09.2020, 12:43, Разное

Схожую позицию высказал политолог Ростислав Ищенко. Специалист уверен, что Александр Лукашенко будет отстранен от управления Белоруссие даже если протестующие граждане потерпят поражение.

Ищенко признал, что Лукашенко удалось одержать локальную победу с помощью подавления демонстраций. Однако специалист считает, что падение действующего режима – вопрос ближайшего времени. В случае победы протестующих и оппозиции возможен государственный переворот, подобный тому, что произошел несколько лет назад на Украине. Но даже если непрекращающиеся митинги ни к чему не приведут, Батьке придется пойти на углубление интеграции с Россией, в результате чего Белоруссия может лишиться суверенитета в его прежнем виде, а президент больше не сможет вести самостоятельную политику.

“Дело в том, что абсолютная власть Лукашенко все равно кончилась”, – констатировал эксперт.

Напомним, что на фоне массовых протестов в Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обращался за помощью к “большому брату” – России. Глава российского государства Владимир Путин уже объявил о создании резерва силовиков, которые могут быть отправлены в союзную страну, если митингующие перейдут к агрессивным действиям. Многие аналитики убеждены, что за поддержку Кремля ему придется заплатить очень высокую цену: Батька будет вынужден “плясать под дудку” Москвы, если ему удастся остаться у власти.