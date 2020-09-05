Бренд Volkswagen объявил цены на обновлённый седан Arteon

05.09.2020, 12:38, Новости дня

Известный немецкий бренд Volkswagen озвучил прайс на усовершенствованный седан Volkswagen Arteon в модификации Shooting Brake.

Кроме того, новая модель в комплектации Arteon R Line Business обладает продвинутым силовым агрегатом на 2 литра с мощностью 190 л.с. Кроме того, новый седан приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В салоне предусмотрели парктроник и улучшенный мультимедийную систему с расширенными опциями.

Седан Arteon R Line Business получит светодиодные фары, существенно отличающие автомобиль от предшественника. В салоне также следует выделить панорамную крышу и дорогие материалы отделки. Минимальный ценник на седан Arteon R Line Business составляет 48,9 тысяч евро.