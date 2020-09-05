 

В Индии зафиксирован мировой рекорд по приросту новых пациентов с COVID-19 за сутки

05.09.2020, 12:05, Новости дня

За прошедшие сутки в Индии было подтверждено 86,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Reuters, это максимальный суточный прирост в отдельно взятой стране с начала пандемии COVID-19.

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в субботу превысило 4 млн – Индия стала третьей страной в мире, перешагнувшей эту отметку (после США и Бразилии). Это произошло через 13 дней после того, как в Индии было подтверждено 3 млн случаев заражения (при этом число заболевших с 2 до 3 млн росло в течение 100 дней).

Предыдущий рекорд по новым случаям заражения также был зафиксирован в Индии – 30 августа в стране диагноз COVID-19 подтвердили у 78 903 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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