В Иране взорвалась цистерна с хлором. Пострадали более 200 человек
05.09.2020, 12:05, Новости дня
В западной провинции Илам в Иране 4 сентября пострадали 217 человек в результате взрыва хлора. Об этом сообщило агентство Аlarabiya.
По данным государственных иранских СМИ, руководитель медицинского университета провинции Мохаммад Каримиан сообщил, что взорвался газообразный хлор.
Предварительной причиной чрезвычайной ситуации называется невнимательность и халатность водителя трейлера, который перевозил емкость с газовыми капсулами. О погибших информации нет, подчеркивает агентство.
По словам Каримиана, больницы провинции Илама повысили уровень готовности к лечению раненых.
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