 

В Иране взорвалась цистерна с хлором. Пострадали более 200 человек

05.09.2020, 12:05, Новости дня

В западной провинции Илам в Иране 4 сентября пострадали 217 человек в результате взрыва хлора. Об этом сообщило агентство Аlarabiya.

По данным государственных иранских СМИ, руководитель медицинского университета провинции Мохаммад Каримиан сообщил, что взорвался газообразный хлор.

Предварительной причиной чрезвычайной ситуации называется невнимательность и халатность водителя трейлера, который перевозил емкость с газовыми капсулами. О погибших информации нет, подчеркивает агентство.

По словам Каримиана, больницы провинции Илама повысили уровень готовности к лечению раненых.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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