Радиоперехват Лукашэмбо – Личное мнение

05.09.2020, 12:00, Разное

Перед сном можно (нужно) трахаться, но нельзя жрать и ржать.

Я ночными зажорами не страдаю, но вчера не смогла удержаться от дикого хоота. Так ржала, что икать начала.

Предлагаю сделать это и вам — с утра.

Что это было?

На днях, как вы помните, Крепкий орешек Лукашембо рассказал нашему премьеру Мишустину, что поймал в эфире переговоры Берлина и Польши.

Согласно заявлению Александра Радиоперехватовича, немцы и поляки подделали данные об отвравлении Навального и обсуждают это.

Лицо Мишустина, пока Лукашембо рассказывал о радиоперехвате, было таким:

С такими друзьями, как Лукашенко, и врагов не надо. В радиоперехвате прекрасно всё — будто пранкеры Вован и Лексус общаются. Они, кстати, уже ночью опровергли свою причастность к записи.

Вместо того, чтобы аккуратненько подделать разговорчик, Лукашенко не смог не вставить и свои 5 копеек о том, что он — «крепкий орешек».

Чиновники и армия — за него. Ну, а почему бы не воспользоваться моментом и не дать всем понять, что его власть крепка?

После публикации режимом Лукашембо этой записи, стыдно стало всем нам. Вроде, обосрался Александр Григорьевич, а обгаженной стоит вся Россия.

И смех, и грех.

Что думаете?