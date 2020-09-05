 

Специалисты обнаружили взаимосвязь между риском заразиться коронавирусом и нехваткой витамина D

05.09.2020, 11:53, Разное

Специалисты Медицинского университета Чикаго сообщили, что найдена взаимосвязь между рисками заражения COVID-19 и нехваткой витамина D. Исследование опубликовали в издании JAMA Network Open.
Экспертами было произведено обследование 489 людей, которым за год до тестов на коронавирусную инфекцию, замеряли показатели витамина D. У испытуемых с его нехваткой в 2 раза чаще были положительные тесты на COVID-19 в сравнении с участниками с нормальными значениями.

Ученые сообщают, что осознание того, поменяет ли терапия нехватки витамина D риск коронавируса, может иметь огромную ценность на глобальном уровне, так как витамин недорогой и безопасный. Эксперты считают, что такая информация очень важна, так как станет понятно, смогут ли добавки снизить риски и тяжесть течения COVID-19.



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