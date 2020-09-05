Никита Панфилов впервые показал свою двухлетнюю дочку

05.09.2020, 11:53, Разное

Никита Панфилов редко рассказывает о своей личной жизни. Актер растрогал подписчиков снимком со своей двухлетней дочкой Авророй.

Никита Панфилов никогда не поднимает темы своей семейной жизни. Многие его друзья даже не знали о его женитьбе третий раз, а о рождении своей дочери Авроры он рассказал только через 9 месяцев. Недавно на странице в Instagram актер опубликовал фото, где он со своей наследницей. Подписал пост он просто: «Папина дочка». На фото видно, что семья отдыхает у воды, так как девочка надела очки для плаванья.

Никита Панфилов ранее признавался, что девочка очень похожа на него и его старшего сына Добрыню. Описал дочку, как своенравную барышню, которая своего не отдаст никогда. Но признается, что Аврора очень нежная и аккуратная, никогда не сделает никому больно. Подписчики очень растрогались от нежного фото и написали, что девочка похожа на отца. Также они пожелали ей много счастья, а также чтобы гордилась знаменитым отцом.